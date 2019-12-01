В Петербурге задержали около 200 болельщиков «Спартака»

Полиция Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского ФК «Спартак», им вменяется мелкое хулиганство.

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, ночью проходили полицейские рейды по барам и на улицах города. Правоохранители задерживали людей с московской пропиской.

«Им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий», - заявил собеседник агентства.

В воскресенье в Северной столице пройдет матч 18-го тура чемпионата России между футбольными клубами «Зенитом» и «Спартаком». Ирга начнется в 19.00 по московскому времени.