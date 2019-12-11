Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Есть надежда»: Фетисов прокомментировал решение WADA по России

Наталья Вальханская
05:12 11.12.2019
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею поделился своим мнением по ситуации с возможным отстранением наших спортсменов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве прошел особенный хоккейный матч: знаменитые олимпийские чемпионы дали мастер-класс для юных спортсменов в канун памятной даты - 101 год со дня рождения Анатолия Тарасова.

Главный арбитр встречи - президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, который одним из первых вступился за российский спорт в спорах с WADA. Свое мнение по ситуации с возможным отстранением наших спортсменов высказал и Вячеслав Фетисов.

«Есть надежда на то, что арбитражный суд в Лозанне сумеет смягчить все эти наказания, которые были озвучены. Очень важно сегодня получить то решение, которое даст возможность развиваться дальше. В противном случае, это будут непростые четыре года. Но самое главное - вернуть доверие международных структур», - сказал «Звезде» двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Ранее Рене Фазель заявил, что запланированный на будущий год чемпионат мира по хоккею состоится в нашей стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2019, 16:50
Шойгу назвал Лужкова незаурядным и целеустремленным руководителем
Дата11.12.2019, 03:50
«Адмирал Эссен» впервые запустил «Калибры» в Черном море: видео
Дата11.12.2019, 01:00
«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги Чемпионов
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата10.12.2019, 17:51
Эксперт: системы С-400 в Арктике на порядок усилят потенциал ПВО
Дата08.12.2019, 20:50
Непокорный КВ: как пятеро танкистов трое суток отбивались от немцев подо Ржевом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:15 В стране и мире
Видео
Коллапс: снегопад во Владивостоке привел к массовым ДТП и задержке рейсов
05:12 Спорт
Видео
«Есть надежда»: Фетисов прокомментировал решение WADA по России
05:05 В стране и мире
Видео
Путин назвал тему пластика и его производства «горящей»
05:00 Армия
Врачи спецназначения: Россия развернула медпункт в Кобани
04:42 В стране и мире
Добронравов рассказал, когда начнутся съемки нового сезона «Сватов»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Звериное чутье: стая волков устроила погоню за авто на трассе в Татарстане
Названа возможная причина гибели издателя «Тинькофф Журнала»
Видео
Холодильник для Ленина. Безумные идеи биокосмистов
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
Видео
Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступления
Видео
«Очень тяжело»: Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.