Тренер по MMA рассказал о самом опасном ударе в боях без правил

«Футбольный удар» по голове лежачего противника является самым опасным в MMA. Об этом заявил канадский тренер бойцов смешанных единоборств Фирас Захаби в интервью комментатору Джо Рогану, опубликованном на YouTube.

«Если соперник упал и я нанес такой удар - можно действительно вырубить человека. С этой техникой надо быть очень осторожным», - рассказал он.

Такие удары по единым правилам MMA относятся к очень опасным и запрещены. Они не практикуются в UFC и Bellator. Однако в ряде стран они до сих пор разрешены, сообщает телеканал «360».