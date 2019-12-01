«Прощание с дружелюбным русским»: опубликовано видео о работе Слуцкого в «Витессе»

Голландское подразделение телеканала Fox Sports опубликовало ролик, который посвящен работе бывшего главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

«Конец эпохи Леонида Слуцкого. Прощание с большим и дружелюбным русским», - сказано в сообщении телеканала в социальной сети Twitter.

В видео показали интервью тренера, в котором Слуцкий раскритиковал работу судьи Сердара Гезюбююка в игре прошлого сезона чемпионата Нидерландов с «ПСВ» (3:3).

Напомним, специалист подал в отставку с поста главного тренера команды после поражения от «Херенвена» (2:3), которое для «Витесса» стало пятым в текущем сезоне. На следующий день руководство футбольного клуба официально объявило об его уходе.

Летом 2018 года Слуцкий возглавил команду. В прошедшем сезоне в национальном чемпионате «Витесс» занял пятое место.