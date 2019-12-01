Евро-2020: где, когда и как купить билеты

В Бухаресте 30 ноября прошла жеребьевка, на которой окончательно определились состав групп и расписание матчей на Евро-2020.

Однако огромная партия билетов была продана еще до того, как появилась ясность в датах и местах проведения. Полтора миллиона билетов были реализованы на первом этапе продаж.

Новая партия билетов, состоящая из миллиона экземпляров, поступает с 4 декабря. Приобрести заветный пропуск на стадион могут только представители 20 стран-участниц турнира. Заявки можно будет начинать подавать с 16.00 по московскому времени, а завершится весь процесс 18 декабря в тот же час.

Известно, что более 50% всех билетов будут продаваться в самой низкой ценовой категории. Для Баку, Будапешта и Бухареста стоимость составит 30 евро, а для всех остальных городов - 50 евро. Билеты второй и первой категорий оцениваются в 75 и 125 евро в Баку, Будапеште и Бухаресте и 125 и 185 евро в остальных городах. Этот ценник относится только к первым матчам Евро-2020.

Стоимость прохода на стадион на 1/8 финала будет стартовать от 50 евро, на четверть финала - от 75, на полуфинал финала - от 85 евро, а на финал - от 95 евро.

Третий этап продаж пройдет в апреле. Однако приобрести их смогут лишь болельщики четырех стран, которые вышли на Евро через плей-офф Лиги наций.

Подать заявки можно на матчи группового этапа или на пакет Follow my Team («Вместе с командой» - прим. ред.), который позволит попасть на плей-офф сборной, несмотря на то, где именно проводится матч. Если команда не доходит до этапа, фанатам вернут деньги, пишет «Советский спорт».

Матчи группы B будут сыграны в Санкт-Петербурге и Копенгагене. С бельгийцами и финнами сборная России встретится на «Газпром Арене», а с датчанами - на их поле.