Головина признали лучшим игроком «Монако»

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин был признан болельщиками лучшим игроком ноября. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Россиянин набрал 68,5 процентов голосов, его ближайший соперник Бенжамен Лекомт отстал более чем на 50 процентов голосов. Третьим расположился Виссам Бен Йеддер, за которого отдали голоса восемь процентов фанатов.

В ноябре Головин провел за «Монако» три матча и забил один гол - победный мяч в ворота «Дижона» (1:0).