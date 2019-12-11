Немецкий спортивный юрист объяснил, почему решение WADA по РФ незаконно

Подозрения WADA против абсолютно всех российских спортсменов не справедливы. В этом уверен спортивный юрист из Германии Кристоф Вайшманн.

«Я считаю, что это решение, которое касается всех чистых российских спортсменов, которые были неоднократно протестированы в соответствии со стандартными процедурами и под наблюдением международных наблюдателей с 2015 года по сегодняшний день, нелегальным», - заявил он «Звезде».

Вайшманн добавил, что эти атлеты должны быть признаны «чистыми» и допущены к соревнованиям ровно также, как представители других стран.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях. Исходя из этого, спортсмены от РФ смогут участвовать лишь в нейтральном статусе после того, как докажут, что не употребляли допинг.