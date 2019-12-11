«Их можно только уважать»: Валуев об отказе наших боксеров ехать на Олимпиаду без флага РФ

Депутат и экс-профессиональный боксер Николай Валуев поддержал решение российской сборной по боксу не ехать на Олимпиаду без национального флага. В комментарии «Звезде» политик подчеркнул, что каждый имеет право выражать собственное мнение.

«Спортсмены выразили свое гражданское отношение к политической ситуации. А она исключительно политическая. За это их можно только уважать и отнестись с пониманием. В случае если они поедут, все прекрасно будут понимать, спортсмены какой страны выступают под нейтральным флагом. Подобные вещи на протяжении последних лет возникают именно перед самими Олимпиадами, когда изменить что-либо уже практически невозможно», - заявил Валуев.

Как отметил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев, спортсмены не ходят выступать «без страны и без родины». Исполком WADA принял решение лишить Российскую Федерацию на четыре года права принимать участие в спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.