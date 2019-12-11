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«Ситуация беспрецедентная»: Поздняков о действиях России по защите своих спортсменов

Валентина Пескова
12:11 11.12.2019
Исполком WADA решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

В связи с решением WADA об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях сложилась беспрецедентная ситуация, которая требует от России сделать все возможное, чтобы защитить своих чистых спортсменов. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на заседании коллегии Министерства спорта России.

«В настоящий момент очень много эмоций, и это совершенно понятно. Те, кто не нарушил никаких допинговых историй и не причастен ни к каким расследованиям, снова подвергаются санкциям, ограничениям, наказаниям. Причем наказаниям без вины. И здесь наша задача - оказать им всестороннюю, в том числе юридическую поддержку, для этого необходимую», - заявил президент ОКР.

Как отметил Поздняков, многое в решении данной ситуации будет зависеть от эффективного взаимодействия с общероссийскими спортивными федерациями. При этом Россия по-прежнему продолжает в полном объеме и плановом режиме подготовку к Олимпийским играм и другим крупным международным соревнованиям.

В понедельник исполнительный комитет WADA принял решение отстранить спортсменов из России от участия в Олимпийских играх сроком на четыре года. Также WADA постановило, что Российская Федерация на четыре года лишится права подавать заявки на участие в крупных спортивных мероприятиях и проводить их.

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