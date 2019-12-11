Колобков: в России запущена программа «Плавание для всех»

В России к 2024 году около 80% школьников и 60% студентов будут вовлечены в занятия спортом. Об этом на заседании коллегии Минспорта России заявил глава ведомства Павел Колобков.

«По поручению президента РФ, Министерства спорта России совместно с Министерством просвещения, Министерством образования и науки мы впервые разработали и преступили к реализации межотраслевых программ развития школьного и студенческого спорта. К 2024 году спортом должны заниматься 80% школьников и 60% студентов», - сказал он.

По словам Колобкова, проработан комплекс мероприятий по созданию условий для занятий физкультурой для граждан старшего возраста.

«Совместно с Федерацией плавания запущена межведомственная программа “Плавание для всех”», - отметил министр.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время готовится бюджетное обоснование для внесения ряда мероприятий по реализации программ в паспорта федеральных проектов для получения дополнительного финансирования.