Если ты «чистый», ты должен выступать: Цзю о позиции сборной РФ по боксу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «Звезде» решение сборной России по боксу, которая отказалась ехать на Олимпиаду в Токио.

«Есть такое слово презумпция невиновности. Если ты не виновен, почему должен отвечать за других в любом спорте. Всех под одну гребенку нельзя делать», - отметил экс-боксер.

По его мнению, чистые спортсмены обязаны принимать участие в соревнованиях и не страдать от тех, кого уличили в допинге.

«Если ты "чистый", ты должен выступать. Вижу тут чисто политическое направление, которое никак не связанно со спортом. Наказывать надо того, кого уличили», - подчеркнул Цзю. «То наказание, которое сделала WADA - это неприемлемо к тем спортсменам, которые "чистые"», - добавил Константин Цзю.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение лишить Россию на четыре года права принимать участие в спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиаде и чемпионатах мира.