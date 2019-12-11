Голодец: Россия против политики в спорте

Россия выступает за «чистый» и честный спорт, но против политики в спорте. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Мы за честный и "чистый" спорт, здесь не будет скидок и поблажек, но против политики в спорте, наша позиция непреклонна», - сказала она заседании коллегии Минспорта Российской Федерации.

В понедельник исполнительный комитет WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и на четыре года отстранил российских атлетов от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе Олимпиады, Паралимпиады, а также чемпионаты мира. К состязаниям допустят только «чистых» российских спортсменов, они будут соревноваться в нейтральном статусе.