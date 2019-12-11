Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Голодец: Россия против политики в спорте

Александра Арсентьева
11:27 11.12.2019
Об этом вице-президент заявила на заседании коллегии Министерства спорта России, которое проходит в среду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: АГН Москва, Global Look Press

Россия выступает за «чистый» и честный спорт, но против политики в спорте. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Мы за честный и "чистый" спорт, здесь не будет скидок и поблажек, но против политики в спорте, наша позиция непреклонна», - сказала она заседании коллегии Минспорта Российской Федерации.

В понедельник исполнительный комитет WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и на четыре года отстранил российских атлетов от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе Олимпиады, Паралимпиады, а также чемпионаты мира. К состязаниям допустят только «чистых» российских спортсменов, они будут соревноваться в нейтральном статусе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2019, 16:50
Шойгу назвал Лужкова незаурядным и целеустремленным руководителем
Дата11.12.2019, 03:50
«Адмирал Эссен» впервые запустил «Калибры» в Черном море: видео
Дата11.12.2019, 11:27
Голодец: Россия против политики в спорте
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата10.12.2019, 17:51
Эксперт: системы С-400 в Арктике на порядок усилят потенциал ПВО
Дата08.12.2019, 20:50
Непокорный КВ: как пятеро танкистов трое суток отбивались от немцев подо Ржевом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:27 Спорт
Видео
Голодец: Россия против политики в спорте
11:15 Спорт
Видео
Если ты «чистый», ты должен выступать: Цзю о позиции сборной РФ по боксу
11:14 Вопросы истории
статья
Под кодовым названием А-IX-2: какую роль в ВОВ сыграло изобретение новой взрывчатки
11:05 В стране и мире
Видео
СК РФ направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко
10:58 В стране и мире
СМИ: Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Более 250 км за 137 секунд: опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Видео
Звериное чутье: стая волков устроила погоню за авто на трассе в Татарстане
Видео
«Закапывали назад»: бывший военнослужащий ВСУ рассказал о разминировании Золотого
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
Видео
Расположение техники: что обнаружили на беспилотниках ВСУ
Видео
Полицейские в Калининграде разослали коллегам «приказ о снежинках»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.