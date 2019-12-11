Известный сноубордист задохнулся в сугробе на курорте Шерегеш

В Шерегеше погиб сноубордист из Новокузнецка, он провалился в сугроб и не смог выбраться.

Как сообщает издание NK.Life, погибшим оказался известный путешественник Евгений Горбунов.

Тридцатитрехлетний мужчина погиб во время спуска с горы.

«По предварительным данным, мужчина катался по "пухляку" на необорудованной трассе, провалился в сугроб с головой и не смог выбраться. Предварительная причина смерти - асфиксия», - рассказали изданию «Сибдепо» в Следственном комитете.

Под «пухляком», по данным NK.Life, был ледяной ручей, куда сноубордист и провалился.

Евгений Горбунов был известным путешественником, на велосипеде он проехал полмира. Вместе с другом Горбунов преодолел 10 000 километров и побывал в 13 странах. Он также увлекался автомобилями, походами в горы и сноубордом.