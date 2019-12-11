«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги Чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» уступил «Бенфике» со счетом 3:0. Встреча прошла в Португалии на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

В первом тайме ворота команд остались в неприкосновенности, счет был открыт почти сразу после перерыва. Стремительная атака «Бенфики» закончилась голом Франко Серви.

Критический момент для «Зенита» произошел на 56-й минуте, когда мяч попал в руку Дугласу дос Сантосу и португальский клуб получил возможность пробить пенальти, а для бразильца желтая карточка стала второй в матче, и он покинул поле. Успешно реализовал одиннадцатиметровый Пицци - 2:0.

На 80-й минуте «Зенит» подвел еще один свой игрок. Сердар Азмун неудачно срезал мяч в ворота Михаила Кержакова - 3:0.

В параллельном матче группы G «Лион» сыграл вничью с «РБ Лейпциг». Таким образом, «РБ Лейпциг» с 11 очками стал лидером группы, «Лион», набравший восемь очков, - на втором месте.

У «Зенита» и «Бенфики» по 7 очков, однако португальцы выше в таблице по результатам личных встреч (1:3, 3:0). Санкт-петербурский клуб занял четвертое место в группе и остался без еврокубковой весны.