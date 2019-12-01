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Мостовой и Боярский дали прогноз на матч «Зенита» со «Спартаком»

Валентина Пескова
00:35 01.12.2019
Центральный матч 18 тура Чемпионата России по футболу пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге.
Мостовой и Боярский дали прогноз на матч «Зенита» со «Спартаком»
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Первого декабря санкт-петербургский «Зенит» примет на своем поле московский «Спартак». У футболистов «Спартака» перед встречей была возможность отдохнуть и подготовиться к новой игре, а вот зенитовцы в середине недели провели дополнительный матч. По словам экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового, такая ситуация вряд ли помешает «Зениту» одержать верх над соперником.

«В какой-то мере всегда легче не играть посреди недели, а готовиться персонально к матчу в плане того, что посвежее будешь, порезче, отдохнувший. Другое дело, что иногда бывает такой фактор, что ты в ритме, а остальные наоборот нет. Но я думаю, что на этой игре это отразится вряд ли», - заметил футбольный эксперт.

Не повлияет на шансы «Зенита» на победу, по словам Мостового, и недавний скандал с болельщиками, оскорбившими Артема Дзюбу, поскольку этот инцидент был просто раздут. На эту же тему высказался и преданный поклонник «Зенита», актер Михаил Боярский.

«Убежден, что "Зенит" победит, потому что это будет ответ Дзюбы на те оскорбления, которые он выслушал со стороны недобропорядочных болельщиков. Он сможет доказать (свое мастерство) игрой, и команда ему в этом поможет», - цитирует актера «360».

Еще один эксперт, футбольный комментатор Константин Генич, отметил, что красно-белые пока еще только «строятся».

«"Спартак" пока ищет себя и до стабильности еще далеко. Я думаю, что только по весне можно будет давать какие-то оценки», - отметил Генич.

Комментатор также выразил надежду, что в этом матче правильно будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR), а главный судья на поле не допустит ошибок.

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