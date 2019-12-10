«Мы имеем все права подавать в суд»: Путин прокомментировал решение WADA по России

Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Москва опротестовывать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российским спортсменам. По словам президента, необходимо тщательно проанализировать все данные.

«Нет претензий к Олимпийскому комитету России, а если нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в суд», - заявил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что любое наказание должно быть индивидуальным, «оно не может носить коллективного характера».

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполком WADA принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Российскую Федерацию на четыре года права принимать участие в спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что профильным организациям необходимо обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов.