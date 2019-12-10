Дзюба исполнит роль ангела в фильме «Я не Дзюба»
Режиссер Леонид Пляскин и продюсер Александр Голутва отметили, что собираются сделать смешное кино о детях и футболе, поэтому рассчитывают на охват широкой аудитории.
© Фото: Aleksandr Kulebyakin, Global Look Press
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дебютирует в полнометражном художественном кино «Я не Дзюба». Об этом рассказал в своем канале журналист Василий Конов.
«Лента расскажет о мальчике, который страдает от лишнего веса, но мечтает играть в футбол. Однажды герой фантастическим образом получает талант играть «как Дзюба», но с маленькой оговоркой: он не должен худеть. Артем Дзюба (настоящий) снимется в фильме», - написал он.
Режиссер Леонид Пляскин и продюсер Александр Голутва отметили, что собираются сделать смешное кино о детях и футболе, поэтому рассчитывают на охват широкой аудитории.
Пляскин и Голутва представили проект на питчинге Фонда кино, рассчитывая получить 71 миллион рублей.