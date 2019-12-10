Дзюба исполнит роль ангела в фильме «Я не Дзюба»

«Лента расскажет о мальчике, который страдает от лишнего веса, но мечтает играть в футбол. Однажды герой фантастическим образом получает талант играть «как Дзюба», но с маленькой оговоркой: он не должен худеть. Артем Дзюба (настоящий) снимется в фильме», - написал он.

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