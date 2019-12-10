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Право выступать всегда и везде: Ласицкене жестко раскритиковала чиновников после решения WADA

Дарья Муромова
16:16 10.12.2019
Женщина задалась вопросом, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР, чтобы «защитить лично ее» - сегодня спортсменка не имеет даже нейтрального статуса и возможности его получить.
Право выступать всегда и везде: Ласицкене жестко раскритиковала чиновников после решения WADA
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене обратилась к спортивному руководству страны с просьбой ответить на ряд ее вопросов в связи с решением WADA отстранить российских спортсменов от участия на четыре года в международных спортивных мероприятиях. 11 декабря президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) должен определиться, как данный вид спорта будет выходить из сложившейся ситуации.

«Меня лишили российского флага в конце 2015 года. А окончательно его вернут, скорее всего, лишь в 2024-м. Я не судья и не палач, чтобы выносить вердикт и приводить в действие наказание для тех, кто в этом виноват. Я легкоатлет, у которого накопилось множество вопросов. Так что же все-таки случилось с российской легкой атлетикой и ВФЛА в 2015 году? Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан? Ну, кроме тех попавшихся на допинге спортсменов и пяти-шести чиновников и тренеров, которых отстранила сама ИААФ. Или мы просто со всем согласились и не стали ничего выяснять дальше?» - начала спортсменка.

Ласицкене задается вопросом, устраивала ли работа ВФЛА за последние четыре года Министерство спорта и Олимпийский комитет России. По ее словам, «тяжелая ситуация в федерации» никак не состыкуется с тем, что глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин и его коллеги якобы все делали правильно.

В упрек Федерации легкоатлетка привела также уровень этого спорта в регионах, где, по ее данным, федерации «еле сводят концы с концами», а спортсмены в основном выступают за кубки и медали. К тому же, во многих из них почти не осталось открытых легкоатлетических стадионов.

«Вам правда кажется, что нынешний президиум ВФЛА, состоящий всего из 10 человек (изначально их было 17), имеет право 11 декабря решать судьбу федерации на 2020 год? Мы заживём по-новому благодаря людям, которые последние годы безропотно соглашались со всеми решениями изгнанного руководителя?» - сетует Ласицкене.

Женщина задалась вопросом, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР, чтобы «защитить лично ее» - сегодня спортсменка не имеет даже нейтрального статуса и возможности его получить. Ласицкене уточнила, что она уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований, которые, очевидно, ей никто не вернет.

«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн», - считает спортсменка.

В конце речи Ласицкене сказала, что хочет получить то, что принадлежит ей по праву - возможность беспрепятственно выступать, пишет «Чемпионат».

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