Дмитрий Сычев заявил о завершении карьеры

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев объявил о завершении игровой карьеры. Об этом он написал в своем Instagram.

«Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается», - написал форвард.

Он отметил, что пришел к этому решению со временем, и поблагодарил всех тренеров, игроков, болельщиков и семью за поддержку и участие в его жизни.

«Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен!» - заключил Сычев.

Сычев с 2002 по 2010 годы играл в составе сборной России, став бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В начале декабря 2019 года футболист по обоюдному согласию расторг контракт с ереванским «Пюником», не сыграв за него ни одного матча.