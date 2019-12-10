Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии. Об этом сегодня сообщили в РФС.

В марте следующего года наша сборная проведет две выездные игры - 28-го со Швецией и 31-го с Молдавией.

В июне будет один выезд - 2-го в Польшу, и одна домашняя игра - 6-го с Сербией.

Стадионы и время начала матчей будут объявлены позднее, уточнили в РФС.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная России на групповом этапе встретится с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня).