Россия одержала победу над Швецией во втором матче Кубка Карьяла

Российские хоккеисты одолели шведов в буллитной серии в матче второго тура первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 5:4.

В составе российской сборной в основное время отличились Антон Слепышев (11-я минута), Дамир Жафяров (15-я), Кирилл Семенов (35-я) и Никита Сошников (52-я). У шведов шайбы забросили Карл Клингберг (30-я), Микаэль Викстранд (49-я), Фредрик Хендемарк (54-я) и Никлас Ханссон (58-я). В овертайме счет остался прежним. В серии буллитов решающий бросок совершил Никита Сошников.

В минувший четверг российская сборная уступила хозяевам турнира - финнам - со счетом 3:4.

По результатам прошедших матчей сборные Чехии и Финляндии набрали по три очка, у России два очка, у шведов одно.

В заключительном матче турнира подопечные Кудашова встретятся с чехами. Встреча состоится в воскресенье.

Евротур проходит с 1996 года. В нем постоянно принимают участие сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции, каждая из которых проводит у себя дома по одному этапу. В прошлом сезоне победителями Евротура стали россияне.