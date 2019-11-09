«Динамо» в гостях обыграло «Рубин»
Единственный гол во встрече забил полузащитник москвичей Себастьян Шиманьски.
© Фото: Футбольный клуб Динамо, VK
Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл казанский «Рубин» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся в Казани на стадионе «Центральный», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в игре на 23-й минуте забил полузащитник «бело-голубых» Себастьян Шиманьски.
Сейчас столичное «Динамо» с 18 очками находится на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. «Рубин», имея в своем активе 17 очков, расположился на 13-й позиции.
Возглавляет турнирную таблицу на данный момент петербургский «Зенит».