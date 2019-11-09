Футбол с оттенками скандала: США претендуют на финал Лиги чемпионов

Финал сезона 2023/24 главного клубного футбольного турнира Европы - Лиги чемпионов - может состояться в США. Об этом стало известно из публикации медиакомпании Morning Consult, сотрудники которой специализируются на онлайн-расследованиях.

Матчи главного футбольного турнира Европы еще никогда не проводились за пределами континента, что и вызвало к новости повышенный интерес.

Из публикации следует, что должностные лица UEFA уже вышли на потенциальных партнеров за океаном и рассматривают в качестве места для финального матча MetLife Stadium в Нью-Джерси.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций передал американским СМИ права на освещение турниров, проводимых под своей эгидой, на период с 2021 по 2024 год.

Насколько стороны продвинулись в переговорах неизвестно, но осведомленные источники утверждают, что в случае положительного исхода сделки реакция международного спортивного сообщества может быть неоднозначной.

Главные матчи Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах пройдут в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне соотвественно. Место проведения финала в 2024 году пока вакантно.