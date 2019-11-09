Анна Щербакова одержала победу на китайском Гран-при по фигурному катанию

Россиянка Анна Щербакова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине. Юное дарование откатала короткую программу на 73,51 балла, а в произвольной воспитанница Этери Тутберидзе не оставила соперникам шанса, получив от судейского корпуса 152,53 балла.

Серебро на счету японской спортсменки Сатоко Мияхары, которая по сумме двух прокатов получила 211,18 балла.

Замкнула тройку призеров еще одна представительница отечественной школы фигурного катания, Елизавета Туктамышева, набравшая 209,10 балла.

И еще одна россиянка, Софья Самодурова, поднялась на пятую строчку итогового протокола (185,29).

Ранее на Гран-при Китая по фигурному катанию одержала победу российская танцевальная пара Виктория Синицина - Никита Кацалапов. В танцах на льду дуэт набрал 209,90 балла.

Для вице-чемпионов мира это первая победа в серии Гран-при. В прошлом сезоне Синицина и Кацалапов поднимались на вторую ступень пьедестала на Гран-при Канады и Франции, а также в финале серии.