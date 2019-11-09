Фигуристы Синицина и Кацалапов победили на Гран-при Китая

Российская танцевальная пара Виктория Синицина - Никита Кацалапов одержала победу на Гран-при Китая по фигурному катанию. В танцах на льду дуэт набрал 209,90 балла.

Для вице-чемпионов мира это первая победа в серии Гран-при. В прошлом сезоне Синицина и Кацалапов поднимались на вторую ступень пьедестала на Гран-при Канады и Франции, а также в финале серии.

Еще две российские пары, Софья Евдокимова - Егор Базин и Анастасия Скопцева - Кирилл Алешин, в итоговом протоколе заняли 6-е и 7-е места соответственно.

Гран-при по фигурному катанию в Китае проходит на льду арены в городе Чунцин, куда съехались сильнейшие фигуристы со всего мира.