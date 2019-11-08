Новиков утвержден главным тренером «Динамо»

Кирилл Новиков сохранит пост главного тренера футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте команды.

«Футбольный клуб "Динамо" (Москва) и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона-2019/20», - говорится в сообщении.

Под руководством Новикова московский клуб успел провести три матча чемпионата России. «Динамо» одержало одну победы и дважды сыграло вничью, заработав пять очков и заняв 13-е место после первого круга.

Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова 8 октября. Теперь новый руководитель команды утвержден официально.