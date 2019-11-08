Совет ВФСО «Динамо» принял отставку Владимира Стржалковского

Владимир Стржалковский ушел в отставку с поста главы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В пятницу, 8 ноября, состоялось заседание попечительского совета ВФСО «Динамо» под председательством главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

«Совет удовлетворил просьбу председателя ВФСО Владимира Стржалковского об отставке по собственному желанию, поблагодарил его за работу и назначил проведение внеочередной конференции ВФСО "Динамо" на 5 декабря 2019 года», - сказано в сообщении.

Стржалковский был назначен на пост руководителя ВФСО «Динамо» осенью 2016 года.