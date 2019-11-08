В США ищут кота, который сорвал встречу двух команд по американскому футболу

Черный кот выбежал на поле во время игры в футбол в США и сорвал встречу. В этот момент отношения между собой выясняли игроки Dallas Cowboys и New York Giants.

В момент появления животного в кадре стадион взревел, а игра была приостановлена. Испуганный кот пытался скрыться от внимания игроков и зрителей, но долго метался по траве в поисках укрытия.

© Don Van Natta Jr., twitter

Все это время комментатор встречи Кевин Харлан сообщал о передвижениях «нового игрока» в прямом эфире.

«Полицейские и охрана вышли на поле, они пытаются преследовать кота, который убегает. Да он просто неуловим, и это тачдаун», - кричит комментатор на кадрах, опубликованных в Twitter.

После того как кот скрылся в подтрибунном помещении, встреча продолжилась и завершилась победой Dallas Cowboys со счетом 37:19, сообщает Time.

Сейчас администрация клуба разыскивает кота и его владельцев с целью предложить им сделать животное талисманом команды.