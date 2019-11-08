Умер чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
С 1959 по 1968 год футболист играл за «Спартак».
© Фото: ФК «Спартак»
На 87-м году жизни скончался советский футболист Анатолий Крутиков, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
С 1959 года Крутиков играл за «Спартак». В 1960 году футболист стал победителем первого в истории чемпионата Европы в составе сборной СССР - тогда команда обыграла Югославию со счетом 2:1.
В 1962 году вместе с «красно-белыми» выиграл чемпионат СССР, в 1963 и 1965 годах - Кубок СССР.
В 1968 году Крутиков покинул «Спартак». В составе команды он провел 295 матчей, забив в ворота противника 11 голов.
О причине смерти спортсмена пока не сообщается.