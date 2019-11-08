Умер чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

На 87-м году жизни скончался советский футболист Анатолий Крутиков, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

С 1959 года Крутиков играл за «Спартак». В 1960 году футболист стал победителем первого в истории чемпионата Европы в составе сборной СССР - тогда команда обыграла Югославию со счетом 2:1.

В 1962 году вместе с «красно-белыми» выиграл чемпионат СССР, в 1963 и 1965 годах - Кубок СССР.

В 1968 году Крутиков покинул «Спартак». В составе команды он провел 295 матчей, забив в ворота противника 11 голов.

О причине смерти спортсмена пока не сообщается.