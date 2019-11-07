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«Красиво, удобно, комфортно»: футболисты сборной РФ рассказали о новой форме для Евро-2020

Роман Захаров
22:47 07.11.2019
Сборная России показала новую форму, в которой футболисты будут играть домашние матчи на чемпионате Европы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Футболисты сборной России по футболу высоко оценили новую форму, в которой они будут играть домашние матчи на Евро-2020. Игроки нашей команды отметили, в частности, комфорт и красоту спортивной одежды.

«Очень комфортная, удобная, красивая форма. Главное, чтобы приносила удачу и много побед», - поделился своим мнением в беседе со «Звездой» полузащитник сборной Алексей Миранчук.

При этом он отметил, что форма важна для футболистов потому, что на них смотрят миллионы человек.

Вратарь российской команды Гильерме Маринато считает, что самое важное в спортивной одежде - это комфорт. И это качество он, конечно, нашел в новой форме.

«Мне нравится. Красивая форма, дизайн хороший, комфортно. Еще не тренируемся в этой форме, но, я считаю, что самое главное - это комфорт. Для футболистов не так важен дизайн. Для нас самое главное, чтобы было комфортно», - сказал спортсмен.

Ранее в Twitter сборной России был опубликован видеоролик, где демонстрировалась форма, в которой наша команда будет играть во время домашних матчей на чемпионате Европы - 2020.  

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