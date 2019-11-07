Сборная России на первом матче уступила Финляндии на Кубке Карьяла
Сборная России в Хельсинки проиграла команде Финляндии в матче первого этапа Евротура.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Российская сборная уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла со счетом 3:4 в пользу хозяев. Об этом пишет издание «Советский спорт».
Счет открыл защитник российской команды Дамир Шарипзянов. Во втором периоде две шайбы забили финны Харри Песонен и Сакари Маннинен, а спустя минуту счет сравнял Рушан Рафиков.
В третьем периоде Рафиков оформил дубль, после чего финны восстановили равновесие – забил гол Миро Аалтонен, а затем вырвали победу – Песонен оформил дубль.
В следующем матче Кубка Карьяла российская сборная встретится со шведами в субботу, 9 ноября.