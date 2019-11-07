Сборная России показала домашнюю форму на Евро-2020
Новая форма наших футболистов появится в продаже с 11 ноября.
© Фото: Сборная России, Twitter
Сборная России по футболу показала форму, в которой будет играть во время домашних матчей на Евро-2020.
В официальном Twitter команды был размещен мотивирующий видеоролик. В конце видео в кадре начинают появляться футболисты российской команды в новой спортивной форме.
«Представляем домашнюю форму сборной России на Евро-2020. В продаже с 11 ноября», - сказано в комментарии к записи.
Ранее сообщалось, что игрок нашей команды Денис Черышев пропустит матчи с Бельгией и Сан-Марино в отборочном туре чемпионата Европы из-за травмы.
Напомним, российские футболисты уже обеспечили себе выход на Евро-2020.