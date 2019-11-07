Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино

Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев пропустит матчи сборной России с командами Бельгии и Сан-Марино в отборочном туре Евро-2020. Это связано с тем, что футболист травмировал мышцы передней поверхности бедра.

Черышев травмировался во вторник во время игры «Валенсии» против французского «Лилля» в рамках матча Лиги чемпионов. До этого он был включен в состав российской сборной для подготовки к заключительным матчам отборочного тура чемпионата Европы с командами Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

«Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды… Денис останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии», - сказано в сообщении Российского футбольного союза.

Наши футболисты уже обеспечили себе выход в финал Евро-2020. На счету Дениса Черышева 11 голов в 25 матчах за сборную России.