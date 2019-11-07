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Колобков заявил об отсутствии изменений в переданной WADA базе данных

Ивана Живкович
12:35 07.11.2019
По словам министра спорта РФ, возникла техническая проблема, связанная с работой самой системы.
Колобков заявил об отсутствии изменений в переданной WADA базе данных
© Фото: Pixabay

База данных московской антидопинговой лаборатории не подвергалась манипуляциям, никаких изменений перед отправлением информации WADA не было. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков. По его словам, технические неполадки возникли в самой системе.

«На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит [Юрий] Ганус (прим.ред. - генеральный директор Российского антидопингового агентства), манипуляций там не было», - заявил Колобков.

Министр спорта РФ напомнил, что страна выполнила все свои обязательства и предоставила информацию из базы данных Всемирному антидопинговому агентству. Кроме того, Колобков заявил, что взаимодействует по этому вопросу с РУСАДА, Олимпийским комитетом России и другими спортивными организациями.

В конце сентября эксперты WADA нашли в переданной им за 2012-2015 годы базе данных Московской антидопинговой лаборатории следы манипуляций. Из-за этого была запущена процедура несоответствия РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства.

Спустя три недели российская сторона предоставила WADA разъяснения, ответив по каждому из нужных пунктов.

Согласно новому международному стандарту, спортсмены из страны, национальное антидопинговое агентство которой не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных спортивных соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх.

Пока что российские спортсмены находятся в подвешенном состоянии – 14 ноября специалисты из России встретятся с экспертами WADA, еще через три дня пройдет заседание комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию, а решение о статусе РУСАДА может быть вынесено только 9 декабря.

Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля и продлятся до 9 августа. Как в четверг, 7 ноября, заявил министр спорта Павел Колобков, в Олимпиаде-2020 примут участие более 400 российских спортсменов. 

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