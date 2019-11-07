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Колобков: на Олимпиаду-2020 поедут 400 российских спортсменов

Ян Брацкий
11:27 07.11.2019
Олимпийские игры пройдут в период с 24 июля по 9 августа в Токио.
Колобков: на Олимпиаду-2020 поедут 400 российских спортсменов
© Фото: Rodrigo Reyes Marin, Globallookpress

Более 400 российских спортсменов примут участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио. С таким заявлением выступил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Больше 100 российских спортсменов уже отобрались на Олимпиаду. Считаю, что больше 400 в итоге поедут», - цитирует РИА Новости Колобкова.

Незадолго до этого глава Минспорта России принял участие в заседании антидопинговой конференции в Польше, в ходе которой рассказал о взаимодействии с Международным антидопинговым агентством (WADA).

«На протяжении года постоянно общались с представителями WADA. Наши спортсмены готовились на протяжении четырех лет. Планы на Олимпиаду сверстаны, понимаем, где будем готовиться», - отметил министр.

В прошлом году исполком WADA после почти трех лет отстранения полностью восстановило статус РУСАДА. Российское антидопинговое агентство лишили всех прав после публикаций комиссии о допинге в спорте.

Тогда Всемирное антидопинговое агентство отмечало, что авансом пошло навстречу российской организации, при этом оставив за собой право снова применить санкции. Этого можно было избежать в двух случаях: предоставив до конца прошлого года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы атлетов до 30 июня 2019 года. Россия выполнила свои обязательства.

«Были вопросы с разночтением баз данных, но, кроме них, был предоставлен огромный массив информации. WADA есть что дополнительно изучать. На все вопросы эксперты дали ответы, считаю их убедительными», - добавил Колобков.

По словам Колобкова, все проблемные вопросы с WADA решаются в рабочем порядке. Летние Олимпийские игры в столице Страны восходящего солнца стартуют 24 июля и продлятся до 9 августа. Награды между собой разыграют более 12,5 тысячи спортсменов из 205 стран.

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