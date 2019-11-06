Зритель матча «Локомотив» - «Ювентус» попытался попасть на поле и упал с трибуны

Болельщик «Локомотива» упал с трибуны во время матча московского клуба с «Ювентусом». Мужчине, по предварительным данным, потребовалась медицинская помощь.

О происшествии сообщил в своем Twitter-аккаунте спортивный журналист Василий Конов.

«Два болельщика «Локомотива» предприняли попытку прорыва на поле. Один из фанатов в итоге сорвался и упал с трибуны», - написал он.

Конов добавил, что мужчине, по всей видимости, потребовалась медицинская помощь. Он также выразил надежду на то, что болельщик упал не в «ров» между полем и трибуной, так как в этом случае он мог серьезно пострадать.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» в Москве между «Локомотивом» и итальянским «Ювентусом» закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Исход матча решил гол полузащитника Дугласа Коста на 3-й добавленной минуте.