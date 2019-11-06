Боролись до последнего: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

В среду, 6 ноября, состоялся матч московского «Локомотива» и туринского «Ювентуса», который закончился со счетом 1:2.

Встреча в рамках 4-го тура группового этапа лиги чемпионов проходила на стадионе «РЖД Арена». Уже на 4-й минуте первого тайма счет открыл «Ювентус». Ошибся вратарь «Локо» Маринато Гильерме. Роналду пробил со штрафного, Гильерме не удержал скользкий мяч и полузащитник Аарон Рэмси забил гол.

Но поклонники Старой синьоры радовались недолго. Уже на 12-й минуте счет сравнял полузащитник Алексей Миранчук, который с подачи Мацея Рыбуся в центр штрафной, выиграл борьбу в воздухи и пробил по воротам. На 3-й добавленной минуте полузащитник Дуглас Коста забил в ворота «Локо» второй мяч.

Встреча «Ювентуса» и «Локомотива» в Турине, прошедшая 22 октября, закончилась со счетом 2:1. По итогом 4-х игр первое место в группе D занимает «Ювентус», у которого 10 очков, «Локомотив» с 3-мя очками занимает 3-ю строчку в таблице.