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360 000 рублей за фальшивый билет: болельщики рассказали о проблемах на матче «Ювентус» - «Локо»

Тамара Астапенкова
21:29 06.11.2019
Не попали на матч и родственники бывшего вратаря «Локомотива» Руслана Нигматулина.
360 000 рублей за фальшивый билет: болельщики рассказали о проблемах на матче «Ювентус» - «Локо»
© Фото: fclm.ru

Еще до начала матча «Локомотив» - «Ювентус», который проходит сейчас, вечером 6 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве, разгорелся скандал с фальшивыми билетами. В соцсетях начали писать разгневанные болельщики, которых не пустили на трибуны.

На странице в Twitter бывшего вратаря «Локомотива» Руслана Нигматулина одна из поклонниц футбола написала, что перед матчем творился ад, поскольку на входе стояли люди, которые купили, как выяснилось, фальшивые билеты.

«Вот этот мужчина приобрел билет за 64 тысячи на каком-то сайте», - написала Polina Kuimova.

По словам Нигматулина, пострадали и его родственники, которые специально прилетели на матч из Казани.

«Брат с сыновьями прилетел из Казани на Ювентус, а билеты оказались фальшивыми...» - написал прославленный вратарь.

По словам другого болельщика, мужчина приобрел vip-билеты всей семье и они тоже оказались фальшивыми. В общей сложности он потратил 360 тысяч рублей.

По сообщениям в соцсетях, болельщики потратили большие деньги и в результате не могут попасть на матч. Сообщается, что люди продолжают стоять у входа и ждут официального представителя.

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