«Ювентус» покинул гостиницу и выехал на игру с «Локо»: видео
Матч Лиги чемпионов начнется в 20:55 мск на стадионе «РЖД Арена».
© Видео: Life Shot © Фото: Life Shot
Команда «Ювентус» покинула гостиницу в Москве и выехала в сторону «РЖД Арены» в Москве, где сегодня, 6 ноября, встретится со столичным «Локомотивом» в рамках матча Лиги чемпионов. Футбольные фанаты сняли на видео, как игроки итальянского клуба подходят к автобусу.
«Роналду», - скандирует восторженная толпа.
«Локомотив» в среду проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Встреча 4-го тура группы D начнется в 20:55 мск.
В параллельной игре данного квартета «Байер» встретится с мадридским «Атлетико».