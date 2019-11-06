«Ювентус» покинул гостиницу и выехал на игру с «Локо»: видео

Команда «Ювентус» покинула гостиницу в Москве и выехала в сторону «РЖД Арены» в Москве, где сегодня, 6 ноября, встретится со столичным «Локомотивом» в рамках матча Лиги чемпионов. Футбольные фанаты сняли на видео, как игроки итальянского клуба подходят к автобусу.

«Роналду», - скандирует восторженная толпа.

«Локомотив» в среду проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Встреча 4-го тура группы D начнется в 20:55 мск.

В параллельной игре данного квартета «Байер» встретится с мадридским «Атлетико».