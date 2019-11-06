Хорватского футболиста удалили с поля за убийство курицы: видео

Хорватский футболист Иван Газдек, играющий в команде «Еленград», убил на футбольном поле курицу. Сделал он это прямо во время матча второй лиги объединенного первенства города Сисак и района Мославина. За свой проступок футболист получил от судьи красную карточку и удаление.

В ролике, опубликованном в Twitter, видно, как Газдек пытается прогнать с газона выбежавших куриц и пинает одну из них. По несчастливой случайности птица не выдержала удара.

Как сам спортсмен рассказал порталу 24sata, птицы ухудшали условия игры и он лишь предпринял попытку избавиться от них. Но убийство произошло непроизвольно.

«Я всего лишь хотел прогнать их, взмахнул ногой и случайно убил одну курицу. Хозяйка курицы совсем на меня не злилась, она сразу же убрала птицу и никому ничего не сказала. Но я чувствовал себя виноватым, поэтому отправил ей письмо с извинениями и новую курицу. После игры об этом уже никто не думал, все ели гуляш и веселились», - поведал Газдек.

В качестве решения «куриной» проблемы он предложил ставить на полях прожекторы. По итогам встречи команда «Еленград», игроком которой является Газдек, одержала победу со счетом 8:1.