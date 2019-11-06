Защитник «Зенита» Ракицкий ушел из сборной Украины

Украинский защитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Ярослав Ракицкий заявил о своем уходе из национальной сборной. О нелегком решении игрок «сине-бело-голубых» объявил на своей странице в Instagram.

Ракицкий поздравил своих партнеров по сборной с выходом в финальную часть чемпионата Европы 2020 года и пожелал команде удачи. В своем обращении игрок упрекнул украинских спортивных функционеров в излишней политизированности и написал, что для него было честью защищать национальные цвета на футбольном поле.

«Сегодня я говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?» - задается вопросом Ракицкий на своей странице в Instagram.

В составе сборной Украины Ярослав Ракицкий дебютировал в октябре 2009 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2014 с Англией. Всего за национальную сборную защитник отыграл 54 матча, в которых отметился четырьмя голами. С 28 января 2019 года украинский футболист стал игроком «Зенита».