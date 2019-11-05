Российские фигуристы вернулись с Гран-при во Франции с двумя золотыми и тремя серебряными медалями

Российские фигуристы забрали две золотые и три серебряные медали на Гран-при во Франции. Их возвращения домой ждали родные, близкие и множество поклонников.

Главным триумфатором стала 16-летняя Алена Косторная - результат, показанный ею во время выступления, сразу на 20 баллов превысил оценку российской олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Блестяще выступили российские фигуристы и в турнире спортивных пар: здесь серебро завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а золото - Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Сами фигуристы предпочитают говорить, что просто делали свою работу и старались проехать все программы максимально качественно. Следующий этап Гран-при пройдет в Китае.