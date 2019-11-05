«Зенит» уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Во вторник, 5 ноября, «Зенит» уступил «Лейпцигу» в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч соперников группы G проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене».

Под конец первого тайма «Зенит» пробил от угла вратарской, но мяч прокатился рядом с дальней штангой. Гости получили право на стандарт в нескольких метрах от штрафной и забили гол. Полузащитник Диего Демме открыл счет на 5-й добавленной минуте.

После перерыва, на 62-й минуте второй гол забил полузащитник Марсель Забитцер.

В Лейпциге, 23 октября, в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» уступил в гостях со счетом 2:1. В своей группе G «Лейпциг» занимает верхнюю строчку. После трех игр клуб набрал 6 очков. «Зенит» идет вторым с 4 очками.