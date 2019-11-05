Страсти по Роналду: фанаты встречают «Ювентус» в Москве
В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов состоится матч «Локомотив» - «Ювентус».
© Фото: cristiano, instagram
Туринский «Ювентус» сегодня вечером, 5 ноября, прилетел в Москву, чтобы провести 6 ноября матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
В аэропорту Шереметьево тысячи футбольных фанатов встречали итальянский клуб и его звезду Криштиану Роналду.
«Лига чемпионов. Мы идем снова», - подписал Роналду снимок, опубликованный перед отлетом в российскую столицу, в своем Twitter.
Сейчас «Ювентус», после трех матчей, возглавляет группу D с семью очками. «Локомотив» занимает третью строчку, набрав в трех матчах 3 очка. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов красно-зеленые уступили черно-белым со счетом 2:1.