Опубликовано видео тренировки «Локомотива» перед ответным матчем с «Ювентусом»

«Звезда» публикует кадры тренировки «Локомотива» в преддверии ответного матча Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». Встреча пройдет в Москве 6 ноября, начало запланировано на 20:55.

Главный тренер команды Юрий Семин, говоря о подготовке к встрече, отметил, что главной сложностью станет переход с синтетического поля на натуральное.

Что касается плана на игру, наставник железнодорожников уточнил, что команда намерена соблюдать баланс в обороне и атаке, но очень многое будет зависеть от того, как поведет себя соперник.

«Упор на атаку. Очень важно - любое приобретенное очко, чтобы двигаться дальше», - констатировал Семин.

Первую встречу против «Ювентуса», которая прошла в Турине, «Локомотив» проиграл 1:2, при этом ведя в счете большую часть матча. Все перевернул дубль Пауло Дибалы на 77-й и 79-й минутах.

Лидерами в группе D после трех туров являются «Ювентус» и «Атлетико Мадрид» с семью очками, но итальянцы располагаются на первой строчке за счет лучших дополнительных показателей.

В активе подопечных Юрия Семина три очка, леверкузенский «Байер», проиграв все три встречи, замыкает квартет.