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Опубликован список игроков, вызванных в сборную на матчи против Бельгии и Сан-Марино

Егор Левин
13:37 05.11.2019
Полный перечень имен и фамилий футболистов, которым предстоят две последние игры отборочного этапа, приводит Российский футбольный союз.
Опубликован список игроков, вызванных в сборную на матчи против Бельгии и Сан-Марино
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Названы все игроки сборной России по футболу, которые вошли в состав команды на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. В итоговом списке - 25 футболистов из разных команд.

В составе оказались: представители «Локомотива» Маринато Гилерме (вратарь), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Алексей Миранчук (полузащитники); Георгий Джикия (защитник), Залимхан Бакаев и Роман Зобнин (полузащитники) из столичного «Спартака»; Вячеслав Караваев (защитник), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (полузащитники) и Артем Дзюба (нападающий) из петербургского «Зенита»; игроки «Сочи» и «Ростова» Сослан Джанаев (вратарь) и Федор Кудряшов (защитник), Дмитрий Чистяков (защитник) и Алексей Ионов (полузащитник).

Также в состав сборной вошли защитники Максим Беляев («Арсенал»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат») и Марио Фернандес (ЦСКА); и полузащитники Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Уфа») и Денис Черышев («Валенсия»). Третьим вратарем объявлен Антон Шунин из «Динамо», а вторым нападающим - Николай Комличенко из чешского клуба «Млада-Болеслав».

Как заявлено на официальном сайте Российского футбольного союза, подготовку к заключительным играм отбора на первенство команда начнет 10 ноября в Сочи. Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, с Сан-Марино же россияне сыграют 19 ноября на выезде.

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