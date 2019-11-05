Опубликован список игроков, вызванных в сборную на матчи против Бельгии и Сан-Марино

Названы все игроки сборной России по футболу, которые вошли в состав команды на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. В итоговом списке - 25 футболистов из разных команд.

В составе оказались: представители «Локомотива» Маринато Гилерме (вратарь), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Алексей Миранчук (полузащитники); Георгий Джикия (защитник), Залимхан Бакаев и Роман Зобнин (полузащитники) из столичного «Спартака»; Вячеслав Караваев (защитник), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (полузащитники) и Артем Дзюба (нападающий) из петербургского «Зенита»; игроки «Сочи» и «Ростова» Сослан Джанаев (вратарь) и Федор Кудряшов (защитник), Дмитрий Чистяков (защитник) и Алексей Ионов (полузащитник).

Также в состав сборной вошли защитники Максим Беляев («Арсенал»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат») и Марио Фернандес (ЦСКА); и полузащитники Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Уфа») и Денис Черышев («Валенсия»). Третьим вратарем объявлен Антон Шунин из «Динамо», а вторым нападающим - Николай Комличенко из чешского клуба «Млада-Болеслав».

Как заявлено на официальном сайте Российского футбольного союза, подготовку к заключительным играм отбора на первенство команда начнет 10 ноября в Сочи. Матч с Бельгией состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, с Сан-Марино же россияне сыграют 19 ноября на выезде.