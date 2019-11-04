Мужская сборная РФ выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в США

Мужская сборная РФ стала победителем в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку. Соревнования прошли в Солт-Лейк-Сити на территории штата Юта в США.

Российские спортсмены Даниил Ейбог, Павел Ситников, Виктор Ан и Семен Елистратов преодолели 5000 метров за 6 минут 43,662 секунды.

Второе место у сборной Южной Кореи (6.43,743), а бронза досталась канадцам (6.43,883).

Россияне завоевали шесть медалей на первом этапе Кубка мира в сезоне: золото в активе команд в смешанной и мужской эстафетах, а также у Елистратова (1500 метров). Сразу две серебряные медали завоевал Виктор Ан (500 и 1000 метров), а бронза - у Александра Шульгинова (1500 метров).

Следующий этап Кубка мира состоится в Монреале и пройдет с 9 по 10 ноября.