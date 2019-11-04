Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

Британский гонщик Льюис Хэмилтон досрочно выиграл «Формулу-1» в 2019 году. Обладателем чемпионского титула он стал в шестой раз.

Пилот команды Mercedes набрал 381 очко по итогам 19 этапов и таким образом стал недосягаем для соперников за две гонки до окончания сезона. Ближайший преследователь Хэмилтона финский автогонщик Валттери Боттас сумел обойти его на Гран-при США, но это не помогло ему стать чемпионом.

Хэмилтон стал вторым пилотом в истории «Формулы-1» по количеству побед. Абсолютным лидером остается Михаэль Шумахер, который семь раз становился первым в общем зачете.

Ранее сообщалось, что россиянина Даниила Квята во время финальной гонки сезона оштрафовали за столкновение. В итоге вместо десятого он оказался на 12 месте.