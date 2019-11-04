«Спартак» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Матч, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 1:0 в пользу тульских футболистов.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Столичный «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу» в рамках встречи 15-го тура чемпионата России по футболу. Матч, состоявшийся на стадионе красно-белых, завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.
Единственный гол в игре на 16-й минуте забил Евгений Луценко. Для московской команды это поражение стало первым при главном тренере Доменико Тедеско.
В следующем туре «Спартак» 9 ноября примет на своем поле «Крылья Советов» из Самары, «Арсенал» на следующий день сыграет дома с петербургским «Зенитом».