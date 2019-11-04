Известные артисты сыграли против знаменитых вратарей на стадионе «Спартак»
Матч был приурочен к 90-летию со дня рождения легендарного голкипера Льва Яшина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Известные российские артисты объединились с политиками и сыграли в футбол против команды самых знаменитых вратарей мира. Необычный матч прошел в честь 90-летия со дня рождения легендарного голкипера Льва Яшина.
На поле манежа стадиона «Спартак» вышли Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Аркадий Дворкович, Павел Колобков.
Матч закончился со счетом 7:3 в пользу сборной вратарей. Ну а уже после игры артисты из команды любителей выступили в более привычном для себя амплуа - на концерте, которым завершается фестиваль «Арт-Футбол-2019».