Известные артисты сыграли против знаменитых вратарей на стадионе «Спартак»

Известные российские артисты объединились с политиками и сыграли в футбол против команды самых знаменитых вратарей мира. Необычный матч прошел в честь 90-летия со дня рождения легендарного голкипера Льва Яшина.

На поле манежа стадиона «Спартак» вышли Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Аркадий Дворкович, Павел Колобков.

Матч закончился со счетом 7:3 в пользу сборной вратарей. Ну а уже после игры артисты из команды любителей выступили в более привычном для себя амплуа - на концерте, которым завершается фестиваль «Арт-Футбол-2019».